Van Barneveld, Van Duijvenbode en Noppert boeken zege op Grand Slam of Darts

Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert hebben zaterdag hun eerste groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts gewonnen. Van Barneveld versloeg in het Engelse Wolverhampton Dave Chisnall met 3-5, terwijl Van Duijvenbode en Noppert nipt te sterk waren voor Martin Schindler en Christian Perez (beide 5-4).

Van Barneveld begon slecht aan de partij tegen Chisnall en keek snel tegen een 2-0-achterstand aan. De Nederlander liet zich niet van de wijs brengen en knokte zich terug tot 3-3.

Van Barneveld, die in 2012 het toernooi op zijn naam schreef, zette in de zevende leg aan. Hij gooide twee keer 180 en brak de Engelsman. Ook de laatste leg was een prooi voor 'Barney'.

Van Duijvenbode had het lastig tegen Schindler. De nummer zestien van de wereld brak de Duitser in het begin van de partij, maar gaf even later zijn eigen leg weer weg. In de allerlaatste leg trok Van Duijvenbode de zege alsnog over de streep.

Noppert maakte het onnodig spannend tegen Perez uit de Filipijnen. De nummer acht van de plaatsingslijst had continu de voorsprong in de partij, maar werd in de achtste leg verrassend gebroken. In de laatste leg herstelde Noppert de schade.

Jermaine Wattimena en drievoudig winnaar Michael van Gerwen komen vanavond nog in actie tegen respectievelijk Damon Heta (Nieuw-Zeeland) en Nathan Rafferty (Noord-Ierland).

De Grand Slam of Darts vindt van 12 tot en met 20 november plaats in Wolverhampton. In de eerste drie dagen wordt de groepsfase afgewerkt, waarna de twee beste spelers van de poule doorstoten naar de knock-outfase.

Dirk van Duijvenbode neemt het in de groepsfase ook nog op tegen Rob Cross en Adam Gawlas. Foto: Getty Images

