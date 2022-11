Handbalsters in lastig parket op EK door pijnlijke nederlaag tegen Duitsland

De Nederlandse handbalsters hebben vrijdag heel slechte zaken gedaan in de strijd om deelname aan het finaleweekend van het EK. In Skopje werd met 28-36 verloren van Duitsland.

In de eerste helft nam Oranje nog een 8-5-voorsprong, maar de ploeg van bondscoach Per Johansson kon die marge niet vasthouden. Er werd met een 13-17-achterstand gerust in het Boris Trajkovski Sports Center.

Na rust kon dat gat niet meer worden gedicht en in de slotfase werd de achterstand groter. Angela Malestein was met acht doelpunten het trefzekerst voor de Nederlandse ploeg, die de voorgaande vier ontmoetingen met Duitsland wél had gewonnen.

Door de nederlaag staat Nederland er slecht voor. Met nog twee duels bezet Oranje de vijfde plek in de groep, terwijl een plaats bij de eerste twee is vereist om door te gaan. De ploeg van Johansson is nu afhankelijk van anderen.

Nederland had zich in de afgelopen dagen met twee zeges in drie duels in de eerste groepsfase geplaatst voor de hoofdronde, waarin zondag nog tegen Spanje wordt gespeeld en woensdag Montenegro de tegenstander is.

De Nederlandse handbalsters zijn er voor de negende keer bij op het EK. In zowel 2016 (zilver) als 2018 (brons) werd een medaille gepakt. Drie jaar geleden werd Oranje wereldkampioen.

Stand groep II 1. Frankrijk 2-4 (+16)

2. Montenegro 2-4 (+11)

3. Duitsland 3-2 (+2)

4. Spanje 2-2 (-5)

5. Nederland 3-2 (-9)

6. Roemenië 2-0 (-15)

