Oud-wereldkampioen Alvarado wint in Niel voor het eerst in bijna twee jaar

Ceylin del Carmen Alvarado heeft vrijdag in het Belgische Niel de Jaarmarktcross op haar naam geschreven. Het was de eerste overwinning voor de wereldkampioene van 2020 in één jaar en negen maanden.

Daarbij moet vermeld worden dat landgenote Fem van Empel - de veldritsensatie van dit seizoen én kersvers Europees kampioene - er niet bij was. Ook Lucinda Brand, die de afgelopen drie edities van Jaarmarktcross won, gaf geen acte de présence in de Belgische plaats.

Toch kreeg Alvarado de winst niet cadeau. Met de Belgische Sanne Cant en de Nederlandse Denise Betsema bevonden zich aansprekende namen onder haar tegenstanders. Betsema kon het spoor van de 24-jarige Alvarado nog het langst volgen, maar maakte een foutje in de slotronde.

Dat liet Alvarado zich geen tweede keer zeggen. Ze versnelde flink, vergrootte de voorsprong en liet haar tranen de vrije loop toen ze de finish had gepasseerd. Betsema werd uiteindelijk tweede en Inge van der Heijden - ook een Nederlandse - legde beslag op de derde plaats.

Emoties bij Ceylin del Carmen Alvarado na haar eerste zege in één jaar en negen maanden. Foto: Getty Images

Overvleugeld door landgenoten

De tranen van Alvarado hadden ongetwijfeld te maken met de lange periode waarin ze geen overwinningen wist te boeken. Enkele seizoenen geleden behoorde ze tot de absolute wereldtop, wat in 2020 uitmondde in een wereldtitel.

Sindsdien werd Alvarado wat overvleugeld door haar landgenoten, onder wie dus Van Empel. De laatste zege van de in de Dominicaanse Republiek geboren veldrijdster dateert van 14 februari 2021. Toen was ze in Brussel de beste bij de X²O badkamers Trofee.

Bij de mannen won Laurens Sweeck. De Belg duelleerde met Lars van der Haar om de zege en liet de Nederlander bij de laatste passage door het zand zijn hielen zien. De Belg Michael Vanthourenhout werd daarachter derde. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock zijn nog niet begonnen aan hun veldritseizoen.

