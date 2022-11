Series, spelletjes en familie op de tribune: Polman geniet dit EK van elke seconde

Series in een 'thuisbioscoop' op de hotelkamer, vrije tijd met de familie en heel af en toe een spelletje met het team. Het zijn voor Estavana Polman de belangrijkste afleidingen tijdens het EK handbal in het Noord-Macedonische Skopje, waar de spelmaker geniet van elke seconde. "Dit is waar ik voor geknokt heb."

Languit liggend op de hotelkamer met een serie via de beamer. Dat is de situatie waarin je de dertigjarige Polman buiten de wedstrijden en trainingen om dit toernooi het meest vindt. Het verklapt al iets over haar veranderde rol binnen de ploeg: van onbevangen jongeling naar routinier.

"Maar ik heb ook meegedaan met een spelletje hoor", voegt Polman er direct aan toe. Haar deelname leidde naar eigen zeggen bij een deel van het team tot verbazing. "Welk spel het was? Ik heb geen idee."

Terwijl Polman wordt influisterd dat het om het kaartspel The Mind ging, vertelt ze dat de serie op bed toch haar voorkeur geniet. Dan komt ze echt tot rust. "Dat is nodig ook tijdens zo'n druk toernooi. We spelen veel wedstrijden en ik moet goed voor mezelf zorgen."

Estavana Polman tijdens het duel met Noord-Macedonië. Foto: Getty Images

'Tuurlijk kijken mensen vooral naar de doelpunten'

Polman begrijpt als geen ander dat het belangrijk is om goed voor zichzelf te zorgen. De speler van het Deense Nykøbing Falster heeft na zware knieblessures en revalidaties dit EK eindelijk weer het gevoel dat ze iets aan het team kan toevoegen.

"Natuurlijk kijken mensen vooral naar de doelpunten en heb ik er nog geen negen ingegooid, maar ik ben vooral bezig met waar het team me nodig heeft. In die rol voel ik me heel erg fijn", vertelt Polman, die haar speelminuten heel bewust indeelt.

Polman maakte tot nu toe zes doelpunten en speelde in de eerste drie wedstrijden steeds zo'n tien minuten mee. Dat is volgens de 'MVP' van het wereldkampioenschap in 2019 iets dat ze na twee operaties en op haar leeftijd "gewoon" moet accepteren.

Ze is namelijk niet meer de speler van drie jaar geleden. "Dat is op mijn leeftijd en na twee operaties ook logisch", zegt Polman."Maar ik voel wel dat het er nog in zit. Heel af en toe komt het er al uit. Hopelijk kan ik het steeds langer laten zien en niet alleen vijf of tien minuten."

Estavana Polman (links) tijdens het volkslied. Foto: Getty Images

'Heeft veel bloed, zweet, tranen én trainingsuren gekost'

Vrijdag staat Polman opnieuw binnen de lijnen in Skopje, waar Nederland de hoofdfase van het toernooi begint tegen Duitsland. Ze krijgt keer op keer kippenvel als het Wilhelmus klinkt.

Op zo'n moment denkt Polman aan haar lange revalidatieperiode. "Het heeft me zo veel bloed, zweet, tranen én vooral trainingsuren gekost. Ik sta er nu weer gewoon en daar ben ik heel erg trots op", zegt de spelmaker, die vanaf de tribune steun krijgt van haar ouders en dochter.

Polman maalt er dan ook geen seconde om dat ze dit eindtoernooi een rol buiten de schijnwerpers heeft. "Ik wil gewoon met een medaille naar huis en in deze rol zal ik er alles aan doen om die droom in vervulling te laten gaan."

De jacht op een medaille gaat vrijdag verder met de wedstrijd tegen Duitsland. Later in de hoofdfase treft Nederland ook Spanje en Montenegro. Alleen de beste twee landen gaan door naar het finaleweekend in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

Stand groep II 1. Frankrijk 2-4 (+16)

2. Montenegro 2-4 (+11)

3. Nederland 2-2 (-1)

4. Spanje 2-2 (-5)

5. Duitsland 2-0 (-6)

6. Roemenië 2-0 (-15)

