Handbiker Schipper verbetert werelduurrecord en rijdt Plat uit de boeken

Geert Schipper heeft woensdag het werelduurrecord op de handbike flink verbeterd. De Nederlander kwam op de wielerbaan van Sportpaleis Alkmaar tot een afstand van 47 kilometer en 289 meter. Schipper reed hiermee het werelduurrecord van Jetze Plat uit de boeken.

De 45-jarige handbiker had aan 45 kilometer genoeg om het record van Plat af te pakken, maar wist binnen het uur tot meer rondes te komen. Schipper reed uiteindelijk tien rondes meer dan zijn concurrent deed in 2019.

Plat was aanwezig in het Sportpaleis Alkmaar om de werelduurrecordpoging van zijn landgenoot te zien. In 2018 zette Schipper het uurrecord ook al op zijn naam.

Paralympiër Schipper, die uitkomt in de PTWC-divisie binnen de paratriatlon, veroverde vier keer WK-zilver. In 2016 won hij de zilveren medaille tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Vijf jaar later eindigde de paratriatleet in Tokio op een teleurstellende vierde plek. De paratriatlon bestaat uit zwemmen, handbiken en wheelen ('rolstoelracen').