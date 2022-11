Handbalsters kunnen op EK niet verrassen tegen olympisch kampioen Frankrijk

De Nederlandse handbalsters zijn er woensdag op het EK niet in geslaagd te winnen van Frankrijk. In het laatste duel van de eerste groepsfase verloor de ploeg van bondscoach Per Johansson met een klein verschil: 26-24.

Estelle Nze Minko was met vier goals de grootste plaaggeest voor Nederland, dat de hele wedstrijd geen moment op een voorsprong stond. De achterstand bleef echter beperkt, waardoor Nederland zestig minuten lang in de wedstrijd bleef.

Dat Nederland in de wedstrijd bleef, was vooral te danken aan keeper Yara ten Holte, Angela Malestein en Laura van der Heijden. Malestein maakte maar liefst negen doelpunten, Van der Heijden scoorde vijf keer.

Nederland was voor aanvang van het duel met Frankrijk al zeker van een plek in de hoofdronde. Daarin treft het de top drie van groep D: Montenegro, Spanje en Duitsland.

De punten die landen veroverden tegen andere landen die ook door zijn, blijven tellen. Oranje neemt dankzij de zege op Roemenië dus twee punten mee. De hoofdronde van begint vrijdag en duurt tot en met volgende week woensdag.

Nederland had het vanaf de eerste minuut moeilijk met Frankrijk. Foto: AFP

Nederland loopt snel achter de feiten aan

Nederland had het vanaf de eerste minuut lastig met Frankrijk, dat op de Olympische Spelen vorig jaar nog veel te sterk was (32-22). In Tokio keek Nederland destijds halverwege al tegen een 19-11-achterstand aan.

In de openingsfase in het Boris Trajkovski Sports Center had Nederland het opnieuw lastig. Al binnen vier minuten had de regerend olympisch kampioen een 3-0-voorsprong te pakken, maar die werd mede dankzij drie treffers van Malestein teruggebracht tot 4-4.

In het vervolg van de eerste helft golfde het op en neer en leek Nederland met een achterstand van slechts één doelpunt de rust in te gaan. Slordig balverlies van Estavana Polman leidde echter een tegenaanval in, die simpel werd benut door Pauletta Foppa: 14-12.

Na rust revancheerde Polman zich met twee sneller treffers, terwijl ook Malestein bleef scoren. Oranje bleef zodoende aanklampen bij de Françaises, die steeds opnieuw een klein gaatje sloegen. Op 22-22 viel de definitieve beslissing met drie Franse treffers op rij.

