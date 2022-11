Delmee neemt elf debutanten mee naar WK hockey, De Mol ontbreekt

Bondscoach Jeroen Delmee heeft elf WK-debutanten opgenomen in zijn selectie voor het eindtoernooi, dat halverwege januari begint in India. Op de lijst met achttien namen is geen plek voor Joep de Mol, Jelle Galema en de al langer afwezige Jeroen Hertzberger.

Het toernooi in India wordt het eerste WK voor Teun Beins (Bloemendaal), Koen Bijen (Den Bosch), Steijn van Heijningen (Rotterdam), Tjep Hoedemakers (Rotterdam), Terrance Pieters (Kampong), Tijmen Reyenga (Oranje-Rood), Derck de Vilder (Kampong), Maurits Visser (Bloemendaal) en Floris Wortelboer (Bloemendaal).

Ook voor Jip Janssen (Kampong) en Justen Blok (Rotterdam) wordt het hun eerste WK. Zij maakten in 2021 wel al deel uit van de olympische selectie, die onder leiding van de vorige bondscoach Max Caldas in de kwartfinale verloor van Australië.

De 112-voudig international De Mol is de meest opvallende afwezige. De verdediger van Oranje-Rood was op de Spelen in Tokio nog van de partij. Op het vorige WK in 2018 was hij reserve, maar nam hij vanaf de kwartfinales de plek van de blesseerde Sander de Wijn in.

WK-programma 14 januari: Nederland-Maleisië

16 januari: Nieuw-Zeeland-Nederland

19 januari: Nederland-Chili

Jeroen Hertzberger wordt al langere tijd niet geselecteerd. Foto: Pro Shots

Definitief geen plek voor Hertzberger

Naast De Mol is er ook geen plek voor 83-voudig international Galema en 267-voudig international Hertzberger. Laatstgenoemde staat met 127 goals in de top tien van de topscorerslijst aller tijden van Oranje. Toch doet Delmee sinds hij het vorig jaar overnam van Caldas geen beroep meer op hem.

Volgens Delmee is er geen reden om op de speler van Rotterdam terug te grijpen. De bondscoach wil zich met een jonge groep richten op de Olympische Spelen van Parijs (2024).

Nederland speelt tijdens de groepsfase van het WK in januari tegen Chili, Maleisië en Nieuw-Zeeland. In 1998 werd Nederland voor de laatste keer wereldkampioen. Bij de laatste editie werd de finale (0-0) na het nemen van shoot-outs verloren van België.

WK-selectie Keepers: Pirmin Blaak en Maurits Visser

Verdedigers: Lars Balk, Teun Beins, Justen Blok, Jip Janssen, Floris Wortelboer

Middenvelders: Seve van Ass, Jonas de Geus, Steijn van Heijningen, Tijmen Reyenga, Derck de Vilder

Aanvallers: Koen Bijen, Thierry Brinkman, Thijs van Dam, Tjep Hoedemakers, Terrance Pieters

