Veelbesproken topbasketbalster Griner overgebracht naar Russisch strafkamp

Topbasketbalster Brittney Griner is van haar gevangeniscel in Moskou overgebracht naar een Russisch strafkamp, hebben haar advocaten woensdag laten weten. Het is onduidelijk waar de 32-jarige Amerikaanse nu precies is.

Griner werd begin augustus veroordeeld tot negen jaar cel vanwege drugsbezit en -smokkel. Ze was in februari opgepakt in Moskou, omdat ze cannabisolie in vullingen voor een e-sigaret bij zich had.

De Amerikaanse gebruikte de cannabisolie als medicijn, maar in Rusland is dit middel verboden. Naast een gevangenisstraf kreeg ze een boete van 1 miljoen roebel (zo'n 16.000 euro).

De advocaten en familie van Griner weten nog niet naar welk strafkamp ze is gebracht. "We worden daar schriftelijk van op de hoogte gebracht. Normaal gesproken duurt dat zo'n twee weken", laten haar advocaten weten.

Amerikaanse regering blijft zich inzetten voor vrijlating

In een strafkamp zijn de omstandigheden voor Griner zeer waarschijnlijk veel zwaarder dan in haar cel in Moskou. "Elke minuut die Brittney Griner onterecht vastzit, is er één te veel", zegt een woordvoerder van het Witte Huis.

"Terwijl de regering zich onophoudelijk voor haar vrijlating blijft inzetten, heeft de president de regering opgedragen om de Russen ervan te overtuigen haar zo goed mogelijk te behandelen in het strafkamp."

Griner is een van de beste basketbalsters ter wereld. Ze won twee keer olympisch goud en is in de WNBA (de Amerikaanse basketbalcompetitie voor vrouwen) een belangrijke speler voor Phoenix Mercury.

Tussen de Amerikaanse basketbalseizoenen door kwam Griner uit voor het Russische UMMC Jekaterinenburg. Ze was naar die club op weg toen ze werd opgepakt. De basketbalster ontkent dat ze de wet bewust heeft overtreden.

Eerder

Aanbevolen artikelen