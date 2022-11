Handbalsters rekenen in tweede duel op EK eenvoudig af met Noord-Macedonië

De Nederlandse handbalsters hebben maandag ook hun tweede EK-duel gewonnen. De ploeg van bondscoach Per Johansson was in Skopje duidelijk te sterk voor thuisland Noord-Macedonië: 15-30.

Inger Smits was met zeven doelpunten de uitblinker aan Nederlandse kant. Debbie Bont volgde op de topscorerslijst met zes goals en Laura van der Heijden maakte vier treffers tegen Noord-Macedonië, dat nauwelijks een vuist kon maken.

Noord-Macedonië was op papier de zwakste tegenstander van Nederland in de eerste groepsfase. Oranje begon het toernooi zaterdag met een zwaarbevochten zege op Roemenië (29-28). Woensdag neemt de wereldkampioen van 2019 het op tegen olympisch kampioen Frankrijk.

Door de zege op het thuisland is Oranje in ieder geval zeker van een plek bij de top drie in de poule en deelname aan de hoofdronde. De wedstrijd tegen Frankrijk is wel nog belangrijk: de resultaten die landen in de eerste groepsfase hebben geboekt tegen landen die ook doorgaan, blijven namelijk gelden.

Bij het laatste EK in Denemarken was de hoofdronde het eindstation voor Nederland, dat destijds een wedstrijd om de zesde plek moest spelen. Die strijd werd verloren van Rusland, dat nu door de Europese handbalbond vanwege de oorlog in Oekraïne is geschorst.

Stand groep C 1. Nederland 2-4 (+16)

2. Frankrijk 1-2 (+10)

3. Roemenië 1-0 (-1)

4. Noord-Macedonië 2-0 (-25)

Dione Housheer kwam niet tot scoren. Foto: AFP

Johansson gunt iedereen speelminuten

Nederland kwam in het sfeervolle Boris Trajkovski Sports Center geen moment in de problemen. Halverwege was de stand - mede dankzij zeven goals van Smits - 9-17 in het voordeel van de ploeg van bondscoach Per Johansson.

Omdat de zege van Nederland ook in het tweede bedrijf niet in gevaar leek te komen, zag bondscoach Johansson de mogelijkheid veel te rouleren. Al zijn zestien spelers, waaronder EK-debutant Kim Molenaar, maakten speelminuten.

Mede door de vele wisselingen liep het in de tweede helft aanvankelijk wat moeizamer, maar het Nederlandse team hervond na een minuut of tien het ritme uit de eerste helft. Al na vijftig minuten bereikte Oranje een 24-14-voorsprong, waar Frankrijk tegen Noord-Macedonië zestig minuten voor nodig had.

In de laatste tien minuten liep Nederland verder uit, tot 30-15. Nederland staat dankzij de nieuwe overtuigende zege bovenaan in groep C, maar Frankrijk komt later vanavond (20.30 uur) in actie tegen Roemenië.

