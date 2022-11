Goud voor Velzeboer, Schulting en Van 't Wout bij wereldbeker in Salt Lake City

Delen via E-mail

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft zondagavond (lokale tijd) met groot machtsvertoon ook de tweede 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City gewonnen. Suzanne Schulting en Jens van 't Wout veroverden op de slotdag goud op respectievelijk de 1.000 en de 500 meter.

De 21-jarige Velzeboer klokte in de finale een tijd van 41,602 seconden. Ze sloeg snel een gat met de concurrentie en reed als het ware individueel een race tegen de klok. De Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong werd op ruime afstand tweede, in een tijd van 42,384. Het brons ging naar Rikki Doak uit Canada (42,478).

Velzeboer voert het wereldbekerklassement na twee World Cups aan met 336 punten. Choi is de nummer twee met een achterstand van veertig punten.

Op de 1.000 meter toonde Schulting haar klasse weer eens. Ze reed vroeg aan kop en gaf haar leidende positie in de laatste vijf rondes niet meer prijs. Schulting drukte haar schaats net iets eerder over de meet dan Courtney Sarault uit Canada. De Amerikaanse Kristen Santos-Griswold werd op ruime afstand derde.

De 25-jarige Schulting verbeterde vrijdag in de series het wereldrecord op de 1.000 meter. De drievoudig olympisch kampioene noteerde 1.25,958 en scherpte daarmee haar eigen record aan.

Xandra Velzeboer maakte een uitstekende indruk op de 500 meter in Salt Lake City.

Bij de mannen reed Van 't Wout in Salt Lake City op knappe wijze naar het goud op de 500 meter: 40,505. De 21-jarige Noord-Hollander troefde de Kazach Denis Nikisja (40,675) en Pietro Sighel (40,793) uit Italië af.

Van 't Wout verraste zaterdag al met winst van de 1.500 meter. Dat was pas zijn eerste zege in de wereldbeker.

De volgende World Cup staat pas over een maand op het programma. De shorttrackers komen van 9 tot en met 11 december in actie in het Kazachse Almaty. Een week daarna wordt daar ook de vierde wereldbeker van het jaar gehouden.