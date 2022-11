Nageeye zet in New York met derde plek beste prestatie neer in major marathon

Abdi Nageeye heeft zondag zijn beste prestatie ooit geleverd in een major marathon. De 33-jarige Nederlander eindigde als derde in de beroemde marathon van New York. Hij liep een tijd van 2:10.31.

Nageeye, die vorig jaar olympisch zilver pakte in Tokio, moest in een moedig gelopen wedstrijd alleen de Keniaan Evans Chebet en de Ethiopiër Shura Kitata voor laten gaan.

Chebet liep de 42,195 kilometer in 2:08.41. Hij won dit voorjaar al de marathon van Boston. Kitata kwam in de laatste kilometers nog sterk opzetten, maar hij strandde op dertien seconden van de winnaar.

Dit voorjaar won Nageeye de marathon van Rotterdam in een Nederlands record van 2:04.56. Hij begon deze zomer als medaillekandidaat aan de marathon bij de WK in Eugene, maar kon daar de hoge verwachtingen niet waarmaken.

Nageeye stapte toen uit in de laatste kilometer. Hij wilde in New York, dat samen met Berlijn, Tokio, Boston, Chicago en Londen tot de major marathons behoort, een gooi doen naar de zege. Hij verbeterde zich wel ten opzichte van vorig jaar, toen hij vijfde werd.

Bij de vrouwen ging de winst naar de Keniaanse Sharon Lokedi in 2:23.23. Ze bleef aan de finish Lonah Salpeter uit Israël zeven tellen voor. De Ethiopische wereldkampioene Gotytom Gebreslase kwam als derde over de meet in 2:23.39.

