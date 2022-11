Bagnaia kroont zich voor het eerst tot wereldkampioen in MotoGP

Francesco Bagnaia heeft zondag voor het eerst de wereldtitel in de MotoGP veroverd. De 25-jarige Italiaan van Ducati Lenovo Team had bij de afsluitende race in Valencia voldoende aan een negende plaats. De laatste Grand Prix werd gewonnen door de Spanjaard Álex Rins.

Bagnaia zegevierde dit jaar in maar liefst zeven van de twintig Grands Prix. Zondag had hij aan een veertiende plek op het Circuit Ricardo Tormo al genoeg gehad om de titel op te eisen, zelfs bij een zege van zijn laatst overgebleven concurrent Fabio Quartararo.

Een bloedstollende ontknoping in Valencia bleef uit, doordat Quartararo nooit in de buurt van de vereiste overwinning kwam. De wereldkampioen van 2021, die van de vierde plaats was gestart, vocht in de beginfase interessante duels uit met de als achtste gestarte Bagnaia.

Quartararo hield de WK-leider van zich af en reed rondenlang op de vierde plaats, op gepaste afstand van leider Rins. Bagnaia nam niet al te veel risico's en bivakkeerde lang op de achtste plek. De kaarten waren zo al vroeg geschud. Met zijn triomf bezorgde Rins Suzuki een droomafscheid van de MotoGP. De Spanjaard bleef de Zuid-Afrikaan Brad Binder en de Spanjaard Jorge Martín voor. Quartararo werd vierde en Bagnaia legde beslag op de negende plek.

Bagnaia is de eerste Italiaanse wereldkampioen in de MotoGP sinds Valentino Rossi in 2009. Dat hij met zijn Ducati op een motor van een Italiaanse fabrikant rijdt, maakt zijn titel extra speciaal. De vorige Italiaan die op een Italiaanse machine kampioen werd, was Giacomo Agostini in 1972.

Laatste tien wereldkampioenen MotoGP: 2013: Marc Márquez

2014: Marc Márquez

2015: Jorge Lorenzo

2016: Marc Márquez

2017: Marc Márquez

2018: Marc Márquez

2019: Marc Márquez

2020: Joan Mir

2021: Fabio Quartararo

2022: Francesco Bagnaia

Fernández kampioen in Moto2

Eerder op de dag viel ook de beslissing in het kampioenschap van de Moto2. De titel ging naar Augusto Fernández. De Spanjaard zag zijn Japanse rivaal Ai Ogura onderuitgaan, waardoor Ogura zijn kansen op de titel verspeelde. De Japanner had in de laatste Grand Prix 9,5 punten moeten goedmaken op Fernández.

Bo Bendsneyder rukte vanaf de twintigste startplek op naar de elfde plaats en pakte zo weer vijf punten voor het WK-klassement, waarin hij als dertiende eindigde. Zonta van den Goorbergh sloot zijn eerste seizoen in de Moto2 puntloos af. De zestienjarige debutant finishte in Valencia als 21e.

In de Moto3 werd de laatste race gewonnen door Izan Guevara. De Spanjaard was al zeker van de wereldtitel.

