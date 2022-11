Houston Astros klopt Phillies in World Series en verovert tweede MLB-titel

De honkballers van Houston Astros zijn in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) voor de tweede keer in de historie kampioen in de Major League geworden.

De ploeg uit Texas won het zesde duel met Philadelphia Phillies voor eigen publiek in het Minute Maid Park met 4-1. De stand in de best-of-sevenserie van de World Series kwam daardoor op 4-2.

Houston Astros, kampioen in de American League, pakte donderdag voor het eerst de voorsprong. National League-kampioen Philadelphia Phillies uit Pennsylvania won alleen de eerste en derde ontmoeting.

Voor Houston Astros-coach Dusty Baker is het zijn eerste MLB-titel in zijn 25-jarige carrière als manager. "Ik had er vertrouwen in dat het met het juiste team en de juiste mensen zou lukken. Hopelijk heb ik anderen kunnen inspireren, nu ik heb laten zien wat doorzettingsvermogen kan opleveren."

In 2017 werd Houston Astros voor het eerst kampioen van de MLB. Die titel is wel omstreden, omdat later bleek dat de formatie op illegale wijze gebaren van tegenstanders op het veld had afgekeken.

Vorig jaar stonden de Astros ook in de World Series. Atlanta Braves pakte toen de titel door vier van de eerste zes wedstrijden te winnen.

Houston Astros-coach Dusty Baker (rechts) krijgt felicitaties van zijn speler Justin Verlander. Foto: Getty Images

