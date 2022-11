Van 't Wout stunt met wereldbekerwinst op 1.500 meter in Salt Lake City

Jens van 't Wout heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City voor een grote verrassing gezorgd. De shorttracker uit Laren was de beste op de 1.500 meter.

De manier waarop Van 't Wout zijn tegenstanders in de finale van de 1.500 meter het nakijken gaf, was opvallend. Hij versnelde vier rondes voor het einde, nam een voorsprong en hield die vast tot de finish. Het was zijn eerste wereldbekerzege.

De 21-jarige Van 't Wout geldt als een talent in het shorttrack, maar een winst in de wereldbeker werd nog niet direct van hem verwacht. Vorig jaar strandde hij op de Olympische Spelen in Peking in de series op de 500 en 1.000 meter. Van 't Wout had zich destijds niet geplaatst voor de 1.500 meter.

Sjinkie Knegt eindigde als vijfde in de B-finale op de 1.500 meter in Salt Lake City, terwijl Friso Emons in de halve finales werd uitgeschakeld. Op de 500 meter konden Melle van 't Wout (broer van Jens), Kay Huisman en Itzhak de Laat geen potten breken.

De Nederlandse vrouwen hadden zaterdag weinig reden tot juichen in de Amerikaanse stad. Michelle Velzeboer was de enige die een finale wist te bereiken. Op de 1.500 meter eindigde ze als vierde.

Later op de dag staat nog de finale op de mixed relay op het programma. Zondag is de afsluitende dag van het wereldbekerweekend in Salt Lake City.

