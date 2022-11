Handbalsters beginnen EK met zwaarbevochten overwinning op Roemenië

De Nederlandse handbalsters zijn het EK zaterdag begonnen met een zwaarbevochten overwinning op Roemenië. De ploeg van bondscoach Per Johansson was in Skopje met 29-28 te sterk voor de wereldkampioen van 1962.

Laura van der Heijden was uitblinker aan Nederlandse kant. Ze schoot zeven keer op het Roemeense doel en alle keren was het raak. Angela Malestein volgt met zes treffers en Kelly Dulfer scoorde vijf keer. De andere Nederlandse doelpuntenmakers waren Bo van Wetering (3), Nikita van der Vliet (2), Inger Smits (2), Merel Freriks (2), Estavan Polman en Dione Housheer.

Bondscoach Johansson was er gewoon bij in het Boris Trajkovski Sports Center, na een paar hectische dagen. De Zweed mocht donderdag niet met de selectie in het vliegtuig stappen, omdat hij problemen had met zijn paspoort. Vrijdagavond voegde hij zich alsnog bij zijn ploeg, die in de eerste groepsfase nog twee wedstrijden speelt.

Maandag speelt Oranje in Skopje tegen gastland Noord-Macedonië en woensdag wacht een duel met olympisch kampioen Frankrijk. De Franse vrouwen begonnen het EK vrijdag met een overtuigende zege op Noord-Macedonië (24-14).

De nummer één, twee en drie uit de groep gaan door naar de tweede groepsfase. Twee jaar geleden eindigde Nederland teleurstellend als zesde op het EK in Denemarken. Oranje was toen nog regerend wereldkampioen.

Stand groep C 1. Frankrijk 1-2 (+10)

2. Nederland 1-2 (+1)

3. Roemenië 1-0 (-1)

4. Noord-Macedonië 1-0 (-10)

Bo van Wetering scoorde drie keer voor Nederland. Foto: Getty Images

Roemeense keeper botst op paal

Nederland moest in het openingsduel van dit EK flink aan de bak tegen Roemenië. Halverwege was de stand 14-12 in het voordeel van Oranje, vooral dankzij vijf goals van Van der Heijden.

Bijzonder was dat het duel na 20 minuten even werd stilgelegd omdat de keeper van Roemenië hard op de paal botste. Terwijl ze langs de zijlijn werd behandeld, liep Oranje uit naar 11-9, onder meer door de bal van grote afstand in het lege doel te werpen.

In de tweede helft sloeg Nederland een gat van vijf doelpunten (22-17), maar Roemenië kwam knap terug tot 25-25. In de slotfase pakte Oranje toch nog de zege. Mede dankzij een rake strafworp van Malestein in de laatste minuut werd het 29-28 en mag Nederland spreken van een goed begin van dit EK.

Het ging er af en toe hard aan toe tussen Nederland en Roemenië. Foto: Getty Images

Aanbevolen artikelen