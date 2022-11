De Munck, Visser en Veerman grijpen naast medailles op WK turnen

Delen via E-mail

Loran de Munck, Naomi Visser en Sanna Veerman zijn er zaterdag niet in geslaagd een medaille te veroveren op de WK turnen in Liverpool. De Munck werd na een val bij paardvoltige zesde. Op de brug eindigden Veerman en Visser respectievelijk als vijfde en zevende.

De Munck had zich in Liverpool met een score van 14,833 punten als vierde geplaatst voor de finale. Hij was hij de eerste Nederlander die de WK-finale op voltige bereikte.