Zelfs pech krijgt Van Empel niet van haar stuk: 'Ik was heel ontspannen'

Er staat dit seizoen geen maat op Fem van Empel en dat beseft ze zelf maar al te goed. Zelfs door materiaalpech raakte ze zaterdag in het Belgische Namen niet van slag. De Brabantse bleef rustig en soleerde vervolgens onbedreigd naar de Europese titel.

"Ik ben nog steeds heel rustig", glimlachte Van Empel bij de NOS. "Ik begon vrij relaxed aan de wedstrijd. De afgelopen weken heb ik met heel veel druk rondgereden, vooral vanuit mezelf. Maar sinds de Koppenbergcross van afgelopen dinsdag was ik heel ontspannen."

Al jaren heersen de Nederlandse vrouwen in het veldrijden en de twintigjarige Van Empel is dit seizoen het absolute speerpunt. Ze won acht van de negen veldritten waaraan ze deelnam, waaronder dus de Koppenbergcross en het Europees kampioenschap in Namen.

"Ik heb fijne mensen in mijn omgeving die weten hoe hard ik ervoor heb gewerkt", legde Van Empel uit. "Het is heel bijzonder dat het nu allemaal op z'n plek valt."

Fem van Empel kwam solo over de finish. Foto: Getty Images

Kalmte bij lekke band

Dat zag er even anders uit toen ze in de tweede ronde een lekke band kreeg, maar de kalmte waarmee ze dit probleem oploste, was opvallend. Van Empel stapte af, liep op een drafje naar de materiaalpost, ontving een nieuwe fiets en reed vervolgens het hele veld op flinke achterstand.

"Ik kreeg op een gunstig moment een lekke band, want ik was vlak bij de materiaalpost", zei Van Empel. "Mocht het verder in de wedstrijd gebeurd zijn, dan was het game over. Ik probeerde in mezelf te geloven en dat lukte uiteindelijk. Ik ben een steady tempo blijven rijden."

De komende weken wil Van Empel het in de training iets rustiger aan doen, om "richting januari te pieken". Op 4 februari staat in Hoogerheide het WK veldrijden op het programma.

Aanbevolen artikelen