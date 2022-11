Quartararo start vlak voor WK-leider Bagnaia in allesbepalende MotoGP-race

Delen via E-mail

Fabio Quartararo start zondag vanaf de tweede startrij aan de Grand Prix van Valencia. Quartararo kan in de slotrace van het seizoen alleen zijn wereldtitel prolongeren als hij wint in Valencia en zijn Italiaanse rivaal Francesco Bagnaia niet hoger eindigt dan de vijftiende plaats.

Quartararo zette zaterdag in de kwalificatie de vierde tijd neer, Bagnaia de achtste. De Ducati-coureur verdedigt in de slotrace een voorsprong van 23 punten op de wereldkampioen van vorig jaar. Bagnaia start in Valencia een rij achter zijn Franse rivaal.