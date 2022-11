Waterpolosters verliezen van Spanje in halve finales World League

Delen via E-mail

De Nederlandse waterpolosters hebben zich zaterdag bij de superfinale van de World League niet kunnen plaatsen voor de eindstrijd. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis moest het in de halve finales op Tenerife met 14-10 (2-2, 4-2, 3-3 en 5-3) afleggen tegen Europees kampioen Spanje.

Bij het EK van afgelopen zomer verloor Oranje in de halve finales ook al van Spanje (7-10). De ploeg van Doudesis greep daarna ook naast het brons in Split. Zondag kunnen de waterpolosters nog wel als derde eindigen in de World League. Ze moeten dan de verliezer van de halve finale tussen de Verenigde Staten en Hongarije verslaan.