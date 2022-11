Bondscoach handbalsters na problemen met paspoort alsnog onderweg naar EK

Bondscoach Per Johansson is vrijdag alsnog afgereisd naar Noord-Macedonië om zich aan te sluiten bij de Nederlandse handbalsters, die zaterdag aan het EK beginnen. De Zweed kon donderdag niet meereizen vanwege problemen met zijn paspoort.

Johansson kon in eerste instantie niet in het vliegtuig stappen, omdat zijn paspoort niet lang genoeg geldig was. Om naar Noord-Macedonië (dat geen EU-land is) te mogen reizen, moet een legitimatiebewijs nog minimaal drie maanden geldig zijn. Het paspoort van Johansson voldeed net niet aan die eis.

De 51-jarige Johansson dreigde de eerste groepswedstrijd tegen Roemenië te moeten missen, maar het probleem is volgens het Nederlands Handbal Verbond inmiddels opgelost. "Hij is onderweg. De verwachting is dat hij vrijdagavond in het hotel is."