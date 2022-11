NBA-club Brooklyn Nets schorst Irving voor promoten antisemitische video

Basketballer Kyrie Irving is door Brooklyn Nets voor zeker vijf wedstrijden geschorst. De formatie uit de NBA straft de Amerikaan voor het promoten van een documentaire die als antisemitisch wordt ervaren door de Joodse gemeenschap.

Nadat commotie was ontstaan over het aanprijzen van de docu, weigerde Irving daar in eerste instantie excuses voor aan te bieden. "Het is diep verontrustend dat Kyrie weigerde uit te spreken dat hij geen antisemitische gevoelens heeft, terwijl hij daar uitgebreid de kans voor kreeg", schrijft Brooklyn Nets vrijdag in een verklaring op Twitter.