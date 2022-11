Mislukte brugoefening nekt Naomi Visser bij meerkampfinale WK turnen

Naomi Visser is donderdag in de meerkampfinale bij de WK turnen in Liverpool op een teleurstellende achttiende plek geëindigd. De wereldtitel ging naar de Braziliaanse Rebeca Andrade.

Visser had zich als negende geplaatst voor de finale en gold als nummer vijf van het vorige WK als outsider voor de medailles, maar op het eerste onderdeel brug ging het mis. De 21-jarige Papendrechtse kwam in aanraking met de grond en zag zich even later genoodzaakt het toestel te verlaten. Dat leverde haar veel puntenaftrek op.

Daarna had Visser nog drie onderdelen om de boel vlot te trekken, maar ook op de balk presteerde ze niet optimaal. Haar goede oefeningen op sprong en vloer mochten vervolgens niet meer baten. Met een totaalscore van 50,665 eindigde Visser, die aan haar vierde WK-meerkampfinale meedeed, op een tegenvallende achttiende plek.

Visser heeft nog twee kansen op een topklassering in Liverpool. Ze heeft zich ook geplaatst voor de WK-finales op de onderdelen brug en vloer. Ook daarin mag Visser tot de outsiders voor een medaille worden gerekend.

'Zo wil je niet beginnen'

Na afloop was Visser dan ook allesbehalve tevreden. "Zo wil je gewoon niet beginnen", zei ze tegen ANP over haar brugoefening. "Ik wilde er vol voor gaan, maar merkte dat ik er vandaag niet lekker inkwam."

"Als je dan ook nog op het spannendste toestel moet beginnen is dat extra lastig", vervolgde Visser. "Het begon al met het eerste element, waarbij ik dichtbij zat. Ik kon daarna niet mijn normale ritme pakken en viel er toen af."

"Ik baalde heel erg, want ik wist dat ik veel beter kon. Maar ik voelde dat ik er gewoon niet lekker in zat. Je hoopt dan dat je het kunt omdraaien. Dat heb ik op balk gedaan. Daar was ik wel wat wiebelig, maar ik ben erop gebleven. Vervolgens heb ik op vloer weer echt een goede oefening neergezet."

Rebeca Andrade veroverde de wereldtitel. Foto: Getty Images

Andrade na olympisch zilver nu goud op WK

De wereldtitel op de meerkamp werd een prooi voor Andrade. De 23-jarige Braziliaanse moest zich een jaar geleden nog tevredenstellen met olympisch zilver, maar mocht ditmaal het hoogste treetje betreden. Andrade behaalde een totaalscore van 56,899 punten.

De Amerikaanse Shilese Jones (55,399 punten) legde beslag op zilver en het brons ging naar de Britse Jessica Gadirova (55,199 punten). De Russische titelverdedigster Angelina Melnikova was niet welkom in Liverpool vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook de Amerikaanse olympisch kampioene Sunisa Lee was er niet bij.

Met Tisha Volleman deed er nog een landgenote mee aan de finale op de meerkamp. Van de 23-jarige Eindhovense werd vooraf geen topklassering verwacht. Ze eindigde uiteindelijk op een verdienstelijke zestiende plek met 51,532 punten.

