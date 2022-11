Ten Holte moet onbetwiste Wester doen vergeten op EK: 'Die druk kan ik wel aan'

Tess Wester geldt al jaren als een van de bekendste handbalsters van Nederland. Door een zwangerschap ontbreekt de topkeeper deze maand onder de lat op het EK. Daardoor is de 22-jarige Yara ten Holte opeens de nummer één van Oranje. "Ik knip één keer met m'n vingers en ben eerste keeper."

Het eerste dat Ten Holte dacht toen Wester vertelde dat ze zwanger was? Ze was vooral heel blij voor haar teamgenoot en concurrent. "Ik vind het gewoon heel schattig als iemand zwanger wordt", vertelt Ten Holte enkele dagen voor de start van het EK tijdens een persmoment op trainingscentrum Papendal.

Kort na die eerste gedachte daalde het besef bij Ten Holte in. Bij het laatste WK was ze nog de anonieme reservekeeper. Nu, nauwelijks een jaar later, is ze opeens de eerste keuze tussen de palen. "Dat is misschien een stap die een of twee jaar te snel gaat. Aan de andere kant is dit hét moment om mijn kans te pakken."

Ten Holte is nog een onbeschreven blad in vergelijking met de inmiddels 29-jarige Wester, die sinds haar doorbraak op het WK van 2015 uitgroeide tot een van de bekendste handbalsters van Nederland. Alleen al haar ruim 165.000 volgers op Instagram verklappen het nodige over haar status.

"Haar naam is in heel Nederland bekend", zegt Ten Holte. "Maar uiteindelijk is het ook mijn doel om de nummer één van Nederland te worden. Dan moet ik een keer uit haar schaduw stappen. Het is mooi meegenomen dat ik het nu al mag laten zien."

Yara ten Holte was op het WK in 2021 door een afmelding van Rinka Duijndam de tweede keeper achter Tess Wester. Foto: Getty Images

Van het schoolplein naar de Champions League

Toen Wester in 2012 haar debuut voor Oranje maakte, stond Ten Holte net onder de lat. Ze begon rond haar zevende met handbal, maar werd pas vijf jaar later keeper. "Ik had te veel energie. Ik moest altijd rennen en wilde overal zijn waar de bal was", vertelt Ten Holte.

Ze ontwikkelde haar passie voor keepen uiteindelijk op het schoolplein. "We voetbalden altijd op school, alleen mocht ik bij de jongens nooit in het veld staan. Technisch was ik niet zo goed, maar ballen tegenhouden kon ik wel. Daarom ging ik in het doel staan", zegt de Amsterdamse.

Ten Holte moest vervolgens kiezen tussen het voetbalveld en de handbalhal. Ze koos voor handbal en dat heeft voortreffelijk uitgepakt. Via Havas en Zeeburg kwam ze in 2014 terecht bij Dalfsen, waar ze op veertienjarige leeftijd debuteerde op Eredivisie-niveau. Vier jaar later maakte ze de overstap naar Dortmund. Bij de Duitse topclub brak ze vorig seizoen definitief door in de competitie én de Champions League.

Yara ten Holte maakt deze maand haar EK-debuut. Foto: Getty Images

'Nu moet ik er in één keer staan'

Haar stormachtige ontwikkeling levert Ten Holte bij Oranje direct een plek in de schijnwerpers op, ook doordat er geen echte concurrentie is voor de opvolging van Wester. Rinka Duijndam reist als tweede keeper mee naar het EK, maar de doelverdediger van de Noorse club Sola zit in een totaal andere situatie: ze is na een burn-out en een handbalpauze van negen maanden al blij met elke minuut die ze maakt.

Normaal is er bij de nationale ploeg een overgangsperiode voor de belangrijke basisplek tussen de palen, zegt Ten Holte. "Maar nu knip ik één keer met m'n vingers en ben ik eerste keeper. Ik wilde eigenlijk alles van een afstandje rustig meemaken, maar nu moet ik er in één keer staan."

Ze verwacht dat die druk haar niet zal verlammen. "Natuurlijk wordt er veel van me verwacht, maar dat kan ik aan. Ik verwacht ook veel van mezelf. Sommige sporters gaan goed op druk en gelukkig ben ik er daar een van."

Ten Holte begint het EK met Oranje zaterdag om 20.30 uur met een wedstrijd tegen Roemenië. Daarna treft de ploeg van Johansson in de groepsfase Noord-Macedonië en Frankrijk. De eerste drie landen uit de poule gaan door naar de hoofdronde.

