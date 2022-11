Handbalbondscoach Johansson kan door paspoortprobleem nog niet afreizen naar EK

De Nederlandse handbalsters zijn donderdag zonder bondscoach Per Johansson afgereisd naar Noord-Macedonië voor het EK. De Zweed heeft problemen met zijn paspoort en kon daardoor niet met de selectie meevliegen naar de hoofdstad Skopje.

Om naar Noord-Macedonië, dat geen EU-land is, te mogen reizen moet een paspoort nog minimaal drie maanden geldig zijn. Het paspoort van Johansson voldeed net niet aan die eis en dus bleef hij in Nederland achter.

Een woordvoerder van Nederlands Handbal Verbond laat aan NU.nl weten dat Johansson waarschijnlijk de eerste EK-wedstrijd van Oranje, zaterdag om 20.30 uur in Skopje tegen Roemenië, gaat halen. De bond en Johansson doen er nu alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

"Ik voel geen stress en reis zo snel mogelijk af naar Skopje", zegt Johansson tegen Handbal.nl.

'Het team is goed voorbereid'

Bij afwezigheid van Johansson is Ricardo Clarijs nu de eindverantwoordelijke in de staf van Oranje. "Het team is goed voorbereid en klaar voor het toernooi", vindt Johansson "Daarnaast is het team in goede handen van mijn assistent Ricardo."

Noord-Macedonië is met Slovenië en Montenegro gastland van het EK, maar Oranje speelt alle drie de duels in groep C in het Boris Trajkovski Sports Center in Skopje. Na het duel met Roemenië wacht Oranje confrontaties met gastland Noord-Macedonië (maandag) en Frankrijk (woensdag).

Als Nederland de tweede groepsfase bereikt, speelt het opnieuw alleen maar in Skopje. De finaleronde is in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Twee jaar geleden op het EK in Denemarken eindigde Oranje als zesde.

EK-selectie handbalsters Debbie Bont, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Angela Malestein, Kim Molenaar, Estavana Polman, Inger Smits, Zoë Sprengers, Maxime Struijs, Nikita van der Vliet, Bo van Wetering, Dione Housheer, Harma van Kreij, Kelly Vollebregt en Pipy Wolfs

