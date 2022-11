Kamminga is na 'kwakkelzomer' nog niet fit en laat WK kortebaan schieten

Arno Kamminga doet volgende maand niet mee aan de WK kortebaanzwemmen in Melbourne. De schoolslagspecialist is na een drukke periode nog niet op de top van zijn kunnen.

Volgens Faber ligt de oorzaak bij het drukke najaar van Kamminga in 2021. De 27-jarige Katwijker piekte op de Olympische Spelen in Tokio, waar hij zilver op de 100 en 200 meter vrije slag veroverde. Hij deed dat jaar ook nog mee aan de International Swimming League (ISL), zwom World Cups én ging naar de EK en WK kortebaan.

Kamminga beleefde dit jaar bovendien een bewogen zomer. Na de WK in juni testte hij positief op het coronavirus. Daardoor verscheen hij in augustus niet in topvorm aan de start van de EK in Rome, waar hij teleurstellend als zevende eindigde op de 100 meter schoolslag. Hij trok zich vervolgens terug van de 200 meter schoolslag.