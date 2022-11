Sporttribunaal CAS wijst beroep Quintana af na positieve test in Tour

Het internationale sporttribunaal CAS heeft donderdag het beroep van Nairo Quintana afgewezen. De UCI schrapte de Colombiaan uit de uitslag van de Tour de France, omdat hij positief testte op de verboden pijnstiller tramadol. Die straf blijft staan.

Volgens de UCI was er geen sprake van een dopingovertreding, maar heeft Quintana wel de medische reglementen overtreden. Tramadol is een morfineachtige pijnstiller die sinds 2019 op de verboden lijst staat. De winnaar van de Giro d'Italia (2014) en Vuelta a España (2016) werd daarom wel geschrapt uit de uitslag, maar ontliep een schorsing.

Doordat Quintana niet geschorst is, kan hij in het nieuwe seizoen meteen koersen, maar het is nog onduidelijk voor welke ploeg hij dat gaat doen. Hij verlengde in augustus zijn contract bij Arkéa-Samsic tot medio 2025, maar nadat hij in opspraak was geraakt werd de samenwerking ineens beëindigd.