Hockeyinternational Matla voorlopig uit roulatie na 'onhandige' val

Hockeyster Frédérique Matla komt in ieder geval tot de winterstop niet meer in actie. De Oranje-international liep eerder deze week een sleutelbeenblessure op en is dinsdag geopereerd. Het is nog onduidelijk hoelang ze precies is uitgeschakeld.

"Het bot zag er goed uit. Maar als je kijkt waar mijn sleutelbeen is terechtgekomen, dan moet er ook een bandje, spier of zoiets kapot zijn", vertelt Matla woensdag aan hockey.nl. "Ik ga er in ieder geval van uit dat het voor mij winterstop is."

Matla zou de komende weken nog drie wedstrijden met Den Bosch spelen. Ook verwacht ze de vier Pro League-duels van Nederland in december te missen. Oranje speelt in het Argentijnse Santiago del Estero twee keer tegen Argentinië en twee keer tegen Groot-Brittannië.

"Natuurlijk komt het ongelegen, maar ik moet hier echt even de tijd voor nemen", zegt de aanvaller. "Gelukkig zijn er flink wat maanden om er aan het begin van de tweede seizoenshelft weer helemaal te staan."

Volgens Matla kwam de blessure door "een onhandige val". "Het was een heel gewoon duel. Ik raakte uit balans en kwam wat raar terecht, waardoor mijn sleutelbeen naar achteren is geschoven."

Matla, die dit seizoen acht keer scoorde voor Den Bosch, behoorde tot de vijf hockeysters die meedongen naar de prijs voor beste hockeysters van de wereld in 2022. Die eretitel ging naar haar landgenote Felice Albers.

Frédérique Matla (rechts op de foto) werd in juli wereldkampioen met de Nederlandse hockeysters. Foto: Getty Images

