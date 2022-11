Bondscoach onder indruk van handbalsters: 'Verwachtingen nu stuk hoger op EK'

Bondscoach Per Johansson is aangenaam verrast door het hoge spelniveau van de Nederlandse handbalsters in de Golden League. De Zweed heeft hierdoor een stuk hogere verwachtingen van zijn ploeg op het EK.

"Ik dacht als underdog met de ploeg naar het EK te gaan, maar de verwachtingen zijn door het verrassend goede spel ineens een stuk hoger geworden", zegt Johansson woensdag in aanloop naar het EK. "De buitenwereld heeft natuurlijk ook gezien hoe we van Noorwegen en Denemarken hebben gewonnen."

Oranje won afgelopen week overtuigend van wereldkampioen Noorwegen (27-19) en drievoudig Europees kampioen Denemarken (26-25) in de Golden League.

Vooral de zege op de Noorse ploeg in Stavanger maakte indruk op Johansson. "Het was fantastisch om te zien", zegt hij. "Ik ben positief verrast door de progressie die de ploeg in een maand tijd heeft gemaakt. Maar ik besef ook dat de Golden League een oefentoernooi was. Dan is de druk toch minder groot."

"Op het EK spelen we acht wedstrijden in zestien of zeventien dagen en elke wedstrijd gaat het erom. Dat is een groot verschil. Het is nu mijn taak de ploeg kalm te houden en vertrouwen te geven."

'Andere speelsters zijn opgestaan'

Een maand geleden was Johansson heel wat minder optimistisch door de waslijst aan ervaren internationals die hij niet tot zijn beschikking heeft voor het EK. Hij mist de lang geblesseerde Danick Snelder en Larissa Nusser en kan vanwege zwangerschappen geen beroep doen op Lois Abbingh en Tess Wester. Bovendien vreesde hij Dione Housheer door een handblessure kwijt te raken.

"Ik heb bij aanvang van de oefenstage een belangrijk gesprek gevoerd met de selectie. We besloten om het niet meer te hebben over de speelsters die er niet bij zijn. Dat heeft gewerkt, want andere speelsters zijn opgestaan en hebben hun kans gepakt om zich te laten zien. Ik heb met genoegen die ontwikkeling gezien."

Zo zag de ervaren coach dat Yara ten Holte zich als een topkeeper presenteerde en dat Estavana Polman opleefde. "Zij heeft zich heel goed hersteld van die zware knieblessures en ik kan haar nu op verschillende manieren inzetten. Heel mooi om te zien dat ze echt een goede teamspeelster is. Ik eiste ook leiderschap van speelsters als Angela Malestein, Kelly Dulfer, Inger Smits en Laura van der Heijden en ze hebben allemaal geleverd."

Nederland begint het EK in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro zaterdag tegen Roemenië. Daarna speelt de ploeg van Johansson in de groepsfase tegen Noord-Macedonië en Frankrijk. De eerste drie uit de poule gaan door naar de hoofdronde, maar de punten tellen door. Op het vorige EK in 2020 eindigde de ploeg als zesde. Daarvoor was er brons in 2018 en zilver in 2016.

