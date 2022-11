Büchli doet jaar na afscheid als baanrenner mee aan Champions League-reeks

Matthijs Büchli komt vanaf 12 november uit in de reeks baanwedstrijden onder de naam Champions League. De 29-jarige Nederlander nam in december vorig jaar nog afscheid als baanwielrenner.

De andere Nederlander in het veld van 24 duurrenners is Roy Eefting. Büchli en Eefting rijden in de Champions League-reeks wedstrijden in de onderdelen afvalkoers en scratch.