Selinger stopt na teleurstellend WK als bondscoach Nederlandse volleybalsters

Avital Selinger gaat niet verder als bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. De 63-jarige trainer wil zijn contract, dat na het WK van dit najaar afliep, niet verlengen.

Selinger begon in november 2020 aan zijn functie, die hij tussen 2004 en 2011 ook al bekleedde. Zijn belangrijkste taak was om Oranje naar de kwartfinales van het WK in eigen land te loodsen, maar Nederland strandde vorige maand al in de tweede groepsfase.

Tijdens het EK van 2021 haalden de volleybalsters de halve finales. Door een nederlaag tegen Italië was de ploeg van Selinger veroordeeld tot de strijd om het brons, maar Oranje eindigde door een kansloze nederlaag tegen Turkije als vierde. In de Nations League werd Nederland vorig jaar zevende.

Naast bondscoach was Selinger talentcoach bij volleybalbond Nevobo. Die functie blijft de voormalige spelverdeler wel uitoefenen. Het is nog niet bekend wie Selinger gaat opvolgen als bondscoach.

"De uitdaging die ik eind 2020 met het team en de staf ben aangegaan was groot. En ik heb ervan genoten", zegt Selinger in een reactie op zijn afscheid. "De opdracht die ik heb gekregen liep tot en met het WK. Voor mij is het nu genoeg geweest."

Avital Selinger kon de Nederlandse volleybalsters op het WK in eigen land niet naar succes leiden. Foto: Getty Images

'Staat voldoende talent in de startblokken'

Selinger kreeg tijdens zijn tweede termijn ook de opdracht om meer talenten in te passen. Met Lonneke Slöetjes, Robin de Kruijf, Yvon Beliën en Maret Grothues zetten meerdere vaste krachten in de afgelopen twee jaar een punt achter hun interlandcarrière.

"Het fundament voor de lange termijn is gelegd en ik keer terug naar de opleiding. Het is belangrijk voor de continuïteit van het vrouwenteam dat we blijven investeren in het opleiden van nieuwe speelsters", aldus Selinger.

Technisch directeur Herman Meppelink van Nevobo is Selinger dankbaar voor zijn tweede periode als bondscoach. "Hoewel het resultaat op het WK niet was wat we hoopten, is in de periode daarvóór wel de basis gelegd voor een verjongd nationaal team dat een reële kans maakt op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs. Ook voor de jaren daarna staat er voldoende talent in de startblokken."

Nederland kan zich in september 2023 op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor de Spelen van 2024 plaatsen. De plek op de wereldranglijst kan ook voldoende zijn voor een olympisch ticket, maar dan moet Oranje nog wat posities stijgen. Op de Spelen in Tokio schitterde Nederland door afwezigheid.

