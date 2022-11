Gefrustreerde Van de Zandschulp buigt voor Dimitrov na twee tiebreaks in Parijs

Botic van de Zandschulp heeft dinsdag verloren in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Parijs. De nummer 35 van de wereld ging in twee sets onderuit tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov: 7-6 (5) en 7-6 (5).

Van de Zandschulp begon goed en pakte bij een 2-2-stand een break voorsprong. De 27-jarige Nederlander leverde iets later in de set weer een servicegame in, waarna een tiebreak de beslissing moest brengen. Dimitrov was daarin nipt sterker.

In het tweede bedrijf voltrok zich hetzelfde scenario: Van de Zandschulp brak de service van Dimitrov, maar de mondiale nummer 28 won vervolgens een game van de Nederlander. In de beslissende tiebreak boog Van de Zandschulp opnieuw het hoofd.

Van de Zandschulp had in de beslissende tiebreak zijn emoties niet onder controle. De Nederlander gooide meerdere malen met zijn racket, onder meer na het beslissende punt.

Titelverdediger Djokovic gaat door

Novak Djokovic bereikte dinsdag met enige moeite de derde ronde in Parijs. De 35-jarige Serviër rekende in twee sets af met Maxime Cressey: 7-6 (1) en 6-4. Djokovic had in de eerste ronde een 'bye'.

Met name in de eerste set had Djokovic het lastig met de 34-jarige Amerikaan. De mondiale nummer zeven kon pas in de tiebreak afstand nemen van zijn tegenstander: 7-6 (1). In de tweede set had hij genoeg aan een break om de partij te winnen.

Djokovic verdedigt in de Franse hoofdstad zijn titel. De voormalige nummer één van de wereld versloeg vorig jaar Daniil Medvedev in de finale.

Novak Djokovic heeft nu acht keer op rij de tweede ronde in Parijs gehaald. Foto: AFP

Aanbevolen artikelen