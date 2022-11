F2 volgend jaar weer naar Zandvoort, geen F3 in voorprogramma GP Nederland

De Formule 2 maakt volgend jaar opnieuw deel uit van het voorprogramma van de Grand Prix van Nederland. De Formule 3 ontbreekt voor het eerst sinds de terugkeer van de Formule 1-race in de Noord-Hollandse badplaats.

Dat blijkt uit de Formule 2- en Formule 3-kalenders die dinsdag werden gepresenteerd. De Formule 2 was dit jaar voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1 op Circuit Zandvoort te zien. De Formule 3-coureurs raceten in 2020 ook al door de duinen.

De Formule 2 telt volgend jaar net als dit seizoen veertien raceweekenden. Het seizoen begint in het weekend van 5 maart in Sakhir in Bahrein en eindigt ruim acht maanden later op 26 november in Abu Dhabi.

Met Albert Park in Melbourne (2 april) staat er één nieuw circuit op de kalender. De komst van het Australische circuit gaat ten koste van Paul Ricard in Frankrijk, waar net als in de Formule 1 volgend jaar niet wordt gereden.

De Formule 3-coureurs komen in 2023 op tien circuits in actie, één meer dan dit jaar. Net als in de Formule 1 en Formule 2 begint het seizoen op 5 maart in Bahrein. De laatste race staat op 3 september in het Italiaanse Monza op het programma. Nieuw op de kalender zijn Albert Park en Monaco.

De Braziliaan Felipe Drugovich pakte dit jaar de Formule 2-titel. Het Formule 3-kampioenschap werd gewonnen door de Fransman Victor Martins.

