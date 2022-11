Van Empel soleert in week van EK veldrijden ook naar zege in Koppenbergcross

Veldrijdster Fem van Empel heeft dinsdag in het Belgische Melden ook de Koppenbergcross op haar naam geschreven. De dit seizoen oppermachtige Nederlandse kwam solo over de streep in de eerste rit van de X2O Badkamers Trofee.

Van Empel vormde in de beginfase een kopgroep met Denise Betsema, Shirin van Anrooij en de Luxemburgse Marie Schreiber. Eerst moest Schreiber lossen en ook Betsema en Van Anrooij konden niet meer volgen toen Van Empel versnelde.

De revelatie van dit seizoen breidde haar voorsprong snel uit en haalde daarmee alle spanning uit de wedstrijd. Van Empel kwam vijftig seconden voor nummer twee Betsema over de finish. Van Anrooij zorgde wederom voor een volledig Nederlands podium.

Met haar zege in de Koppenbergcross laat Van Empel nog maar eens zien dat ze dit seizoen een klasse apart is. Ze won zeven van de acht veldritten waar ze aan de start stond, waaronder alle vier de wereldbekerwedstrijden die tot dusver verreden zijn.

Van Empel geldt komend weekend door haar blakende vorm dan ook als topfavoriet voor de EK veldrijden. De vrouwenrit staat zaterdag op het programma. Niet alle bekende namen deden dinsdag mee aan de Koppenbergcross. Onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst besloten zich volledig op de EK te richten.

In de strijd om de X2O Badkamers Trofee gaat het niet om klasseringen, maar is de rangschikking gebaseerd op tijd. In totaal staan er acht crosses op het programma. De winnaar verdient 30.000 euro.

