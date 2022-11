Knappe zege Van der Haar in Koppenbergcross, Van Empel opnieuw klasse apart

Lars van der Haar heeft dinsdag op indrukwekkende wijze de Koppenbergcross op zijn naam geschreven. De Nederlander pakt daarmee direct de leiding in de strijd om de X2O Badkamers Trofee. Bij de vrouwen was landgenote Fem van Empel veruit de beste.

Van der Haar reed vrijwel de hele race attent vooraan in de veldrit op en rond de befaamde Koppenberg. Samen met de Belgische thuisfavorieten Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout streed de 31-jarige Amersfoorter om de overwinning, toen een val zijn plannen leek te dwarsbomen.

Iserbyt profiteerde van de uitglijder en dacht solo naar de finish te kunnen rijden, maar daar had Van der Haar andere gedachten over. Met een uiterste krachtsinspanning in de laatste, steile honderden meters van 'de bult van Melden' snelde de Europees kampioen de Belg toch nog voorbij.

Op vier seconden achterstand moest Iserbyt zich tevredenstellen met de tweede plaats. Vanthourenhout gaf uit eindelijk tien tellen toe op Van der Haar en completeerde het podium. Pim Ronhaar werd op de vijfde plek de tweede Nederlander.

De Koppenbergcross is de eerste veldrit in de strijd om de X2O Badkamers Trofee. Daarin gaat het niet om klasseringen, maar is de rangschikking gebaseerd op tijd. In totaal staan er acht crosses op het programma. De winnaar verdient 30.000 euro.

Foto: AFP

Van Empel soleert naar zege bij vrouwen

Van Empel vormde in de beginfase van de Koppenbergcross een kopgroep met Denise Betsema, Shirin van Anrooij en de Luxemburgse Marie Schreiber. Eerst moest Schreiber lossen en ook Betsema en Van Anrooij konden niet meer volgen toen Van Empel versnelde.

De revelatie van dit seizoen breidde haar voorsprong snel uit en haalde daarmee alle spanning uit de wedstrijd. Van Empel kwam vijftig seconden voor nummer twee Betsema over de finish. Van Anrooij zorgde wederom voor een volledig Nederlands podium.

Met haar zege in de Koppenbergcross laat Van Empel nog maar eens zien dat ze dit seizoen een klasse apart is. Ze won zeven van de acht veldritten waar ze aan de start stond, waaronder alle vier de wereldbekerwedstrijden die tot dusver verreden zijn.

Lang niet alle toppers naar EK

Komend weekend worden in het Belgische Namen de Europese kampioenschappen veldrijden gehouden. Van Empel en titelverdediger Van der Haar behoren daar logischerwijs tot de favorieten, maar het deelnemersveld zal wat gedevalueerd zijn.

De drie beste cyclocrossers van de afgelopen jaren bij de mannen - Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock - genieten nog altijd van een rustpauze na het wegseizoen. Zij doen niet mee aan het EK.

Bij de vrouwen geldt dit voor Marianne Vos. Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst, die evenmin aanwezig waren bij de Koppenbergcross, zullen wel aan de start van het EK verschijnen. Zaterdag is de vrouwenrace in Namen, zondag zijn de mannen aan de beurt.

