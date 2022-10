Turners De Munck en Schmidt liggen op koers voor individuele WK-finale

Loran de Munck en Casimir Schmidt liggen maandag bij de WK turnen in Liverpool op koers voor een finaleplaats. De Munck staat na vier van de zes subdivisies vierde op het onderdeel voltige, terwijl Schmidt achtste staat bij de meerkamp.

De Munck zette in de vierde van de in totaal zes subdivisies een score van 14,833 punten neer op het onderdeel voltige. Daarmee staat hij voorlopig vierde in het klassement. De Munck greep in augustus nog EK-zilver op voltige.