Turners De Munck en Schmidt bereiken individuele WK-finales

Loran de Munck en Casimir Schmidt hebben zich maandag bij de WK turnen in Liverpool verzekerd van een finaleplaats. De Munck plaatste zich voor de voltigefinale en Schmidt gaat door naar de eindstrijd op de meerkamp.

De Munck, die in augustus EK-zilver won op voltige, is de eerste Nederlander die de WK-finale op dit onderdeel bereikt. Een WK-medaille op dat toestel won Nederland overigens al wel: Henricus Thijssen pakte in 1903 goud bij de eerste WK uit de geschiedenis. Er werden destijds nog geen finales georganiseerd.

Schmidt, die in Liverpool na een enkelblessure terugkeerde op het internationale podium, plaatste zich als negende voor de meerkampfinale. Voor de 27-jarige turner is het zijn tweede WK-meerkampfinale. In 2013 stond hij voor de eerste en laatste keer in de eindstrijd.

De Nederlandse ploeg, die naast De Munck en Schmidt verder bestond uit Jordi Hagenaar, Martijn de Veer en Jermain Grünberg, behaalde de dertiende plek in de landenwedstrijd. De beste acht teams plaatsten zich voor de finale.

Met de finaleplaatsen van De Munck en Schmidt komt de teller voor Nederland op zeven individuele WK-finales. Eerder behaalden Naomi Visser (meerkamp, brug, vloer), Sanna Veerman (brug) en Tisha Volleman (meerkamp) al finaleplaatsen bij de vrouwen.

Alleen bij de WK in 2015 in Melbourne werden meer finales gehaald door de Nederlandse ploeg: destijds waren het er acht. In 2001, 2013 en 2015 behaalde Nederland eveneens zeven finaleplaatsen bij de WK.

