Auger-Aliassime verdedigt in 2023 titel op jubileumeditie ABN AMRO Open

Félix Auger-Aliassime keert in februari volgend jaar terug om zijn titel op het ABN AMRO Open te verdedigen. De Canadese nummer acht van de wereld won dit jaar in Rotterdam zijn eerste ATP-toernooi.

De teller staat voor Auger-Aliassime inmiddels op vier toernooizeges. Hij pakte de afgelopen weken ook de titels in Florence, Antwerpen en Bazel. De 22-jarige tennisser bereikte vorig jaar de halve finales van de US Open. Daarin was Daniil Medvedev in drie sets te sterk.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij met de terugkeer van Auger-Aliassime. "Hij is voor mij een speler die precies past bij de filosofie van het ABN AMRO Open. Op jonge leeftijd maakte hij als toptalent zijn debuut. Later loste hij die belofte in met geweldige prestaties. Dat hij inmiddels in de top tien van de wereld staat is geen verrassing."