Veldrijdster Brand ondanks gebroken middenhandsbeentje in EK-ploeg

Lucinda Brand is maandag gewoon geselecteerd voor het EK veldrijden van komend weekend in het Belgische Namen. De 33-jarige titelverdedigster kan ondanks een gebroken middenhandsbeentje waarschijnlijk starten.

Ruim een week geleden ging Brand bij de verkenning van het parcours voor de wereldbekerwedstrijd in Tábor onderuit en brak ze haar hand. Ze werd vorige week maandag in België geopereerd.

Brand ging er op dat moment van uit dat ze het EK aan zich voorbij moest laten gaan, al is die kans er nog steeds. "We nemen eind deze week een beslissing, want we willen niets forceren. Voor nu zijn we blij met de progressie", schrijft ze op Twitter.