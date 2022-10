Turnster Visser zorgt voor zeldzaamheid met WK-finale op drie onderdelen

Naomi Visser heeft zich bij de WK turnen in Liverpool geplaatst voor drie individuele finales. De 21-jarige turnster komt uit in de eindstrijd van de onderdelen meerkamp, brug en vloer. In totaal zijn er vijf Nederlandse finaleplaatsen.

Visser ging op de meerkamp als negende naar de finale (54,165 punten), was op brug de nummer zeven (14,400) en zette op de vloer de zesde score neer (13,666). Op het laatstgenoemde onderdeel was dat op de geschoonde lijst, waarbij het gaat om maximaal twee turnsters per land.

Het is de eerste keer sinds de WK van 2001 dat een Nederlandse turnster zich voor drie individuele WK-finales plaatst. Destijds behaalde Verona van de Leur drie individuele finales (meerkamp, brug, vloer).

In de brugfinale in Liverpool treft Visser ook landgenote Sanna Veerman, die met 14,533 punten in de kwalificaties nipt beter was en als zesde eindigde. In 2001 stonden er voor het laatst twee Nederlandse turnsters in een WK-brugfinale. Destijds waren dat Van de Leur en Renske Endel.

Naast Visser en Veerman verzekerde ook Tisha Volleman zich van een finaleplaats. Dat deed ze op de meerkamp. Met 52,333 punten eindigde ze als negentiende op de geschoonde lijst.

Nederland loopt landenfinale net mis

De Nederlandse ploeg, die naast Visser, Veerman en Volleman bestond uit Eythora Thorsdottir en Eve de Ruiter, eindigde in de landenwedstrijd als negende. De ploeg van bondscoach Jeroen Jacobs kwam tot 159,396 punten. Daarmee liepen ze de landenfinale, waarvoor de top acht in aanmerking komt, nipt mis.

De Amerikaanse ploeg, met Jordan Chiles, Shilese Jones, Jade Carey, Skye Blakely en Leanne Wong, plaatste zich met 167,263 punten als eerste voor de landenfinale. De Verenigde Staten verdedigen in Liverpool de wereldtitel. Die titel veroverden ze in 2019, toen er voor het laatst een teamwedstrijd op het programma stond bij de WK.

De Nederlandse mannen turnen maandagmiddag hun kwalificatiewedstrijd in Liverpool.

