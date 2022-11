Nederland organiseert in 2026 samen met België gecombineerd WK hockey

Delen via E-mail

Nederland heeft samen met België de organisatie van het WK hockey voor mannen én vrouwen in 2026 toegewezen gekregen. Dat maakte de internationale hockeyfederatie FIH donderdag bekend.

Het Wagener Stadion in Amstelveen en het nog te bouwen hockeystadion in de Belgische stad Waver zijn de beoogde speellocaties. Beide landen willen de teams zoveel mogelijk voor eigen publiek laten spelen. Het is nog onbekend waar de finales plaatsvinden.