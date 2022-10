Van Duijvenbode in halve finales EK darts onderuit tegen ijzersterke Smith

Dirk van Duijvenbode is zondag in de halve finale op het EK darts uitgeschakeld. De enige overgebleven Nederlander in het toernooi verloor van een ontketende Michael Smith: 11-7.

Van Duijvenbode loopt door de nederlaag zijn derde eindstrijd van een majortoernooi mis. Bij de finales van de World Grand Prix en de World Series of Darts Finals verloor hij van Gerwyn Price.

'Aubergenius' kon in de beginfase het niveau van Smith nog volgen. De Nederlander stond zelfs op een 2-3 voorsprong na een sterke finish. Daarna schakelde de Engelsman een tandje bij.

Van Duijvenbode kwam op een 9-5-achterstand en kon de schade niet meer herstellen. De als achtste geplaatste Smith gooide zelfs drie keer achter elkaar een elfdarter. Hij behaalde een gemiddelde van ruim 103 punten per drie pijlen.

Smith treft in de finale zijn landgenoot Ross Smith, die in de andere halve eindstrijd het Engelse onderonsje met Chris Dobey in zijn voordeel besliste: 11-9. Dobey schakelde in de eerste ronde Michael van Gerwen uit.

