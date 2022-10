Golfer Luiten sluit teleurstellend seizoen af met zevende plaats in Portugal

Joost Luiten is zondag op de zevende plaats geëindigd in de Portugal Masters. Het was zijn beste klassering van dit teleurstellende jaar in de DP World Tour.

De 36-jarige Luiten wist zich ondanks de zege niet in de top 117 te spelen, dat nodig is om zich te verzekeren van een speelkaart voor volgend jaar. Hij moet na een teleurstellend seizoen, waarin hij zelfs even een pauze nam wegens een "golfdepressie", terugvallen op een dispensatieregeling.

Luiten staat door het vele prijzengeld dat hij heeft verdiend in zijn carrière, ruim 12 miljoen euro, precies hoog genoeg op de zogeheten Career Money List. Dankzij de plek op die lijst maakt de Zuid-Hollander toch aanspraak op een speelkaart in de DP World Tour, voorheen de Europese Tour.

Op de baan in Vilamoura sloot Luiten af met een ronde van 66 slagen (-5) en kwam hij uit op een totaal van -18. Er zat meer in, maar een bogey op hole vijftien voorkwam dat hij hoger eindigde. Met een derde plaats in de eindstand was de Nederlander nog wel de top 117 binnengedrongen.

De Engelsman Jordan Smith won het toernooi in Portugal. Hij kwam na een laatste ronde van 63 slagen (-8) uit op een totaal van dertig slagen onder par. Dat is de laagste totaalscore ooit op de DP World Tour.

Van Driel, Besseling en Huizing wel zeker van speelkaart

De Nederlander Darius van Driel stelde zijn speelkaart voor 2023 rechtstreeks veilig. Hij eindigde na een slotronde van 66 slagen op de gedeelde achttiende plaats met -14. In de ranking van de DP World Tour klom hij naar de 112e plek.

Wil Besseling en Daan Huizing zijn volgend jaar ook weer actief op het hoogste niveau. Besseling was als nummer 75 op de jaarlijst al zeker van een kaart voor aanvang van het toernooi in Portugal. Hij werd slechts 51e in Vilamoura. Huizing miste in Portugal de cut, maar behield wel de veilige 111e plek op de ranking.

Eerder

Aanbevolen artikelen