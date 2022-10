Handbalsters winnen ook van Denemarken en gaan met vertrouwen naar EK

De Nederlandse handbalsters hebben zondag in de tweede ronde van de Golden League ook de derde en laatste wedstrijd gewonnen. De ploeg van bondscoach Per Johansson versloeg Denemarken in het Noorse Stavanger met 26-25.

Nederland moest een groot deel van de wedstrijd in de achtervolging op Denemarken. De nummer vier van het vorige EK liep in de beginfase uit naar 5-1 en hield lang de leiding. Oranje keek ook halverwege nog tegen een achterstand van 13-11 aan.

In de tweede helft kwam Nederland met 17-16 voor het eerst op voorsprong. Daarna werd tot aan het eindsignaal een kleine marge vastgehouden. Angela Malestein kroonde zich met liefst twaalf doelpunten tot topscorer van Nederland.

Door de zege won Nederland de tweede ronde van de de Golden League, die door de ploeg van Johansson werd gebruikt als voorbereidingstoernooi richting het EK. In de eerste twee wedstrijden won Nederland van regerend wereldkampioen en Europees kampioen Noorwegen (24-33) en Brazilië (26-27).

De Golden League is op initiatief van Nederland, Noorwegen en Denemarken in het leven geroepen. De landen spelen onderling oefenwedstrijden in het jaar dat er geen EK-kwalificatieduels worden gespeeld. Deze ronde werden de laatste duels voor de start van het EK gespeeld.

Nederland begint het EK op 5 november in Noord-Macedonië tegen Roemenië. Verder zit Nederland in de eerste groepsfase in een groep bij Noord-Macedonië en olympisch kampioen Frankrijk. De drie beste landen plaatsen zich voor de hoofdronde.

