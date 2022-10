Ongenaakbare Van Empel klopt landgenotes en wint ook vierde wereldbekercross

Fem van Empel heeft zondag ook de vierde wereldbekercross van het seizoen op haar naam geschreven. De Nederlandse veldrijdster hield landgenotes Puck Pieterse en Shirin van Anrooij achter zich in het Belgische Maasmechelen.

De twintigjarige Van Empel nam vrij snel de leiding en kreeg leeftijdsgenotes Pieterse en Van Anrooij met zich mee. Ceylin del Carmen Alvarado moest lossen en Denise Betsema probeerde zich tevergeefs bij de kopgroep te voegen.

Het tempo bij de drie koplopers lag hoog. Pieterse en Van Anrooij probeerden Van Empel onder druk te zetten, maar de vrouw in vorm werd niet gelost en was zoals verwacht in de sprint te sterk voor haar medevluchters.

Pieterse finishte als tweede en Van Anrooij als derde, voor Betsema. Marianne Vos, die haar eerste wereldbekercross van het seizoen reed, werd zesde.

Van Empel is dit seizoen tot dusver een klasse apart in de wereldbeker. De Brabantse was ook in het Amerikaanse Waterloo en Fayetteville en het Tsjechische Tábor de beste. Over twee weken staat er een cross in Hilvarenbeek op het programma.

Overigens deden de Nederlandse vrouwen op het podium in Maasmechelen zaterdag niet mee aan de start van het seizoen in de Superprestige. Betsema was de beste in Ruddervoorde, voor Inge van der Heijden en Alvarado.

Fem van Empel was ook in Maasmechelen een klasse apart. Foto: Getty Images

Van der Haar tweede achter Sweeck

Lars van der Haar is als tweede geëindigd in de vierde veldrit om de wereldbeker. De Nederlander moest in Maasmechelen alleen de Belg Laurens Sweeck voorlaten. De derde plaats was voor Eli Iserbyt, de Belg die de eerste drie manches had gewonnen.

Joris Nieuwenhuis, die is teruggekeerd uit het wegwielrennen, eindigde bij zijn eerste optreden in de wereldbeker dit seizoen als elfde nadat hij lang in het spoor van de favorieten had gereden. Door een lekke band in de slotronde finishte hij net na Ryan Kamp.

Over twee weken is in de Beekse Bergen de vijfde wereldbekercross, eerst zijn komend weekeinde de Europese kampioenschappen in Namen.

Eerder

Aanbevolen artikelen