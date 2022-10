Zang, dans en een kiss cam: zo won Rico Verhoeven op zijn eigen evenement

Rico Verhoeven boekte zaterdag in Rotterdam zijn zestiende zege op rij op een voor het kickboksen onorthodoxe avond met Amerikaanse en Japanse invloeden. Tijdens zijn eigen evenement HIT IT was het kickboksen 'slechts' een van de onderdelen van het programma, waarin verder veel ruimte was voor entertainment.

Het is rond 19.20 uur - twintig minuten later dan gepland - wanneer dj-trio Kris Kross Amsterdam het spektakel in Ahoy opent. Ietwat geforceerd oogt het wel: niet alle stoeltjes in de zaal zijn bezet en van het publiek dat er wél is, laat het merendeel zich (nog) niet verleiden om mee te swingen. Er werd gehoopt om 11.000 kaarten te verkopen, maar dat is niet helemaal gelukt.

Na het eerste optreden is het tijd voor het eerste kickboksgevecht van de avond, dat tussen twee studenten gaat. Het is voor het publiek het opwarmertje voor de gevechten van later op de avond, waarbij niemand minder dan radio-dj Gerard Ekdom als ringspeaker de vechters aankondigt.

Tussen de gevechten door is er veel ruimte voor entertainment, waarbij Amerikaanse en Japanse invloeden duidelijk zichtbaar zijn. Zo is er een kiss cam (twee mensen moeten elkaar kussen wanneer ze in beeld worden gebracht), waarbij presentator Jandino Asporaat ze extra aanspoort ("Let's go!").

Verder worden er prijzen weggegeven; van een hotelovernachting tot een dagje rijden in een dure sportwagen. Iedereen doet aan de verloting mee, want ieder stoelnummer is een lotnummer.

Naast het kickboksen was er in Ahoy veel ruimte voor zang en dans. Foto: HIT IT

Verhoeven krijgt zelf weinig mee van spektakel

Van Verhoeven - uiteraard de grote publiekstrekker - is op dat moment nog niets vernomen. De kickbokskampioen zondert zich de hele avond af om zich te focussen op zijn gevecht met Hesdy Gerges en krijgt maar weinig mee van wat hij zelf heeft opgezet.

Hij is er dus ook geen getuige van dat oud-wielrenner Michael Boogerd de celebrity fight op split decision wint van tv-persoonlijkheid Dan Karaty, dat Gerges' vrouw en topvechtster Denise Kielholtz door de jury tot winnaar wordt uitgeroepen tegen Laura Pileri uit Italië en dat het publiek optredens te zien krijgt van onder anderen Emma Heesters en de Brit Sam Ryder.

Tussendoor is er een heuse halftime show, een fenomeen dat we kennen vanuit onder meer de Amerikaanse Super Bowl (de finale van het Americanfootballseizoen). Een kwartier lang krijgt het publiek, dat tijdens de avond niet altijd lijkt te weten hoe het op al het vermaak moet reageren, zang en dans voorgeschoteld.

Oud-wielrenner Michael Boogerd was in een boksgevecht te sterk voor tv-persoonlijkheid Dan Karaty. Foto: HIT IT

Verhoeven stelt publiek niet teleur

Tegen de klok van 22.30 uur is het dan echt tijd voor het main event van de avond. Nadat Gerges de ring heeft betreden, maakt ook Verhoeven op bombastische wijze - hij wordt als een ware gladiator onthaald - zijn opwachting.

Het publiek krijgt waarvoor het gekomen is: Verhoeven is zijn tegenstander over vijf rondes de baas en wint uiteindelijk op technische knock-out. Met een gouden confettiregen en een speech van de winnaar wordt de avond op passende wijze afgesloten.

Mogelijk volgt komend jaar een tweede editie van HIT IT, al zal het on-Nederlandse evenement vast eerst geanalyseerd gaan worden. Bovendien is het nog maar de vraag of Verhoeven er in 2023 zelf weer bij kan zijn wegens zijn "belachelijk drukke agenda".

Zelf is hij in ieder geval meer dan tevreden over het experiment in Ahoy. "Van de momenten die ik wél meekreeg, kreeg ik soms echt kippenvel. Voor nu ga ik vooral even genieten van vanavond."

0:59 Afspelen knop Zo won Verhoeven van Gerges na ingrijpen scheidsrechter

