Verhoeven merkte tegen Gerges dat hij een jaar lang niet had gevochten

Rico Verhoeven is er blij mee dat hij zaterdag zijn eerste gevecht in ruim een jaar winnend afsloot tegen Hesdy Gerges. De wereldkampioen had tijdens de partij in Ahoy even tijd nodig om in zijn ritme te komen.

Verhoeven was Gerges in het gevecht over vijf rondes op technische knock-out de baas. De 33-jarige Nederlander had zijn tegenstander in de derde ronde al voor acht tellen naar de grond gebracht.

"Ik merkte dat ik er even in moest komen. Ik ben er een jaar uit geweest. Dat voelde ik wel. Ik ben niet de beroerdste om dat toe te geven", vertelde Verhoeven naderhand.

Gaandeweg de partij in Rotterdam merkte Verhoeven dat hij het Gerges steeds moeilijker kon maken. "Op een gegeven moment had ik het ritme te pakken en voerde ik het tempo langzaam op."

0:59 Afspelen knop Bekijk hoe Verhoeven wint van Gerges na ingrijpen scheidsrechter

'Hij viel maar niet om'

Verhoeven was in de eerste tweede rondes van het gevecht al de iets betere, al moest hij soms ook incasseren. In de vijfde ronde had de moegestreden Gerges geen antwoord meer op een reeks klappen.

Desondanks had de 33-jarige Verhoeven veel respect voor zijn vijf jaar oudere tegenstander, die zijn professionele loopbaan na ruim twintig jaar beëindigde. "Wat een baas", zei de zwaargewichtkampioen.

"Ik was op hem aan het slaan en hij viel niet om. Ik keek naar de scheidsrechter van: gaan we door? Het was apart, maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan."

Rico Verhoeven stond voor het eerst in iets meer dan een jaar weer in de ring. Foto: HIT IT

Volgend jaar mogelijk nieuwe HIT IT-editie

Mogelijk volgt volgend jaar een tweede editie van HIT IT, het evenement waarbij entertainment en kickboksen werden gecombineerd. Veel kon Verhoeven daar echter nog niet over zeggen.

"Ik zou het heel graag willen doen, maar we moeten kijken of het haalbaar is. Ik moet twee GLORY-gevechten doen, er komt een film uit... Ik heb een belachelijk drukke agenda. Voor nu ga ik vooral even genieten van vanavond."

Zeer waarschijnlijk stapt Verhoeven in het voorjaar van 2023 de ring in tegen Alistair Overeem. Bij dat gevecht staat zijn wereldtitel op het spel.

1:52 Afspelen knop Verhoeven en Gerges klaagden over 'ringroest', maar wat is dat?

Eerder

Aanbevolen artikelen