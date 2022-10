Verhoeven verlengt ongeslagen reeks met overwinning op Gerges in Ahoy

Rico Verhoeven heeft zijn ongeslagen reeks zaterdag uitgebreid met een zege op Hesdy Gerges. De zwaargewichtkampioen van GLORY was op technische knock-out de beste in het prestigegevecht op zijn eigen evenement HIT IT in Ahoy.

Nadat Verhoeven in de eerste twee rondes al domineerde (al liet Gerges zich ook niet onbetuigd), sloeg hij zijn tegenstander in de derde ronde voor acht tellen naar de grond. In de vijfde en laatste ronde won Verhoeven na een serie rake klappen op technische knock-out.

Tegen de 38-jarige Gerges, voor wie zijn professionele kickboksloopbaan na ruim twintig jaar ten einde komt, bleef Verhoeven voor de zestiende keer ongeslagen.

Verhoeven stond in Rotterdam voor de eerste keer in ruim een jaar in de kickboksring. De laatste keer was in oktober vorig jaar, toen hij in een spectaculair gevecht afrekende met Jamal Ben Saddik.

Het was toen de tiende keer dat Verhoeven een aanval op zijn wereldtitel afsloeg. De 33-jarige Nederlander heeft de kampioensriem van GLORY al sinds 2013 in bezit.

Zeer waarschijnlijk stapt Verhoeven in het voorjaar van 2023 weer de ring in namens GLORY. Alistair Overeem, die eerder deze maand Badr Hari versloeg, is dan vrijwel zeker zijn tegenstander.

