Pech breekt Van der Haar op bij veldrit in Ruddervoorde, Betsema wint bij vrouwen

Lars van der Haar heeft zaterdag in het Belgische Ruddervoorde naast de zege in de eerste Superprestige-veldrit van dit seizoen gegrepen. De Europees kampioen ging als koploper de voorlaatste ronde in, maar reed daarin twee keer lek. Bij de vrouwen zegevierde Denise Betsema.

Bij de mannen profiteerde Eli Iserbyt van de pech bij Van der Haar. De Belg kwam alleen aan, met zijn landgenoot Laurens Sweeck op enige afstand achter zich.

Iserbyt, die uitkomt voor Pauwels Sauzen-Bingoal, had dit seizoen al drie keer een wedstrijd in de wereldbeker gewonnen. In Ruddervoorde was hij slecht weg en moest hij meteen in de achtervolging.

Vanuit de achtergrond profiteerde hij uiteindelijk van de tegenslag bij zijn Nederlandse opponent. Van der Haar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats.

Volledig Nederlands podium bij vrouwen

Eerder op de dag reed Betsema naar de zege bij de vrouwen. Voor de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal was het de eerste zege van het seizoen. Het podium in het Belgische Ruddervoorde was volledig Nederlands.

Inge van der Heijden bleef het langst in de buurt van Betsema. De renster van de ploeg 777 finishte op een halve minuut als tweede. De derde plaats was voor Ceylin del Carmen Alvarado van Alpecin-Deceuninck.

Betsema was vorig jaar ook al de beste in Ruddervoorde. De andere zes crossen om de Superprestige werden gewonnen door Lucinda Brand, die voorlopig niet in actie komt vanwege een gebroken middenhandsbeentje.

Zondag wordt bij zowel de vrouwen als mannen de vierde wereldbekerwedstrijd gereden, in Maasmechelen.

Eerder

Aanbevolen artikelen