Gerges gaat tegen Verhoeven nog één keer alles geven: 'Wil een voorbeeld zijn'

Met Hesdy Gerges treft Rico Verhoeven zaterdagavond een tegenstander die zich op 38-jarige leeftijd nog één keer wil laten zien in de kickboksring. De geboren Amsterdammer hoopt zijn profcarrière na ruim twintig bewogen jaren op sensationele wijze af te sluiten.

Hoe vaak wordt Gerges nog herinnerd aan het moment in december 2019, toen hij bij een persconferentie met een paar opmerkingen voor een zeldzame woede-uitbarsting van Verhoeven zorgde?

"Heel vaak. Het ging echt viraal. Door dat moment staan we nu ook weer tegenover elkaar. Het was van ons allebei misschien niet heel chic, maar het belangrijkste is dat we van iets negatiefs iets positiefs hebben gemaakt", zegt Gerges tegen NU.nl.

"Als we het nu met een mooie wedstrijd kunnen afsluiten, is dat ook een mooi voorbeeld voor de jeugd. Dat je je na fouten kunt herpakken en dat elke dag weer een nieuwe kans is om je te verbeteren."

'Mag blij zijn dat ik er nog ben'

Het grote contrast tussen de Gerges die in 2019 Verhoeven uitdaagde en de Gerges die nu zulke wijze woorden spreekt, typeert zijn leven. Hij heeft een verleden in de criminaliteit en kampte de laatste jaren met een depressie. Nu wil de kickbokser jongeren behoeden voor de fouten die hij zelf maakte.

Gerges werkt met probleemjongeren op scholen, in buurthuizen en in jeugdgevangenissen. Hij verzorgt lezingen, trainingen en een-op-eenbegeleiding en geeft ook politie, justitie en gemeenten voorlichting. Na het einde van zijn kickboksloopbaan gaat hij zich er nóg intensiever mee bezighouden.

"Er zijn zoveel jongeren die wegwijs gemaakt moeten worden. Die vastzitten. Dat had ik vroeger ook. Dat je tegen dingen aanloopt. Ik wil mijn ervaringen delen en ze hopelijk tot andere inzichten laten komen", vertelt hij.

"Iedere dag heb je de kans om iets vets van je leven te maken. Criminaliteit brengt alleen maar ellende. Ik mag blij zijn dat ik er nog ben en dit mag delen. Daar wil ik volledig voor gaan."

'Doe alles nu veel rustiger'

Nu hij zijn leven weer op de rit heeft, is Gerges er naar eigen zeggen klaar voor om nog één keer te vlammen op het hoogste kickbokspodium. Voor de ongenaakbaar geachte Verhoeven is hij niet bang.

"Ik voel me vooral mentaal superfit. Ik ben rustig, voel geen druk en voel me gewoon lekker. Daardoor loopt de training ook lekker. Ik heb 22 jaar lang gevochten, maar nu doe ik alles veel rustiger", zegt hij.

"Of mijn laatste gevecht me emotioneel maakt? Nee, eigenlijk niet. Ik kan terugkijken op een heel vette carrière, waarin ik alles eruit heb gehaald wat erin zit. Ik heb heel mooie ups en heel diepe downs gehad."

Gerges beleefde in 2010 zijn hoogtepunt, toen hij kampioen werd bij It's Showtime (een voorloper van GLORY) door Badr Hari te verslaan. Zijn confrontatie met Verhoeven vormt zaterdagavond het hoofdgevecht van HIT IT.

