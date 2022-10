Hoe Rico Verhoeven al jaren aan de top staat: 'Hij heeft nog hetzelfde als in 2012'

Rico Verhoeven stapt zaterdag op zijn eigen evenement HIT IT na iets meer dan een jaar weer de kickboksring in. Al jarenlang lukt het niemand om de zwaargewichtkampioen van zijn troon te stoten. "Hij wil altijd een betere versie van zichzelf worden."

Een van de weinigen die wél weet hoe het is om Verhoeven te verslaan, is Sem Schilt. De kickbokslegende stond eind 2012 bij een GLORY-toernooi in Japan tegenover zijn landgenoot. In de partij over twee rondes werd hij door de jury unaniem tot winnaar uitgeroepen.

"Rico kwam toen net wat tekort. Dat kwam door mijn aanvallende vechtstijl en ook conditioneel was ik beter. Tegenwoordig wint Rico het conditioneel wél van iedereen", zegt de nu 49-jarige Schilt tegen NU.nl.

Ondanks zijn overwinning had de viervoudig K-1-kampioen direct door dat Verhoeven geen alledaagse vechter was. "Ik had toen al het gevoel dat hij de kampioen zou gaan worden", herinnert hij zich. "Dat heb ik toen ook tegen hem gezegd: 'Je hebt goed gevochten. Nu is het jouw beurt.'"

De voorspelling van Schilt kwam uit. Verhoeven kroonde zich in juni 2014 tot kampioen in het zwaargewicht, verloor vlak erna nog een keer een prestigegevecht van Andrey Gerasimchuk uit Belarus, maar stapte sindsdien vijftien keer als winnaar uit de ring.

'Hij is mentaal zó sterk'

Trainer Dennis Krauweel was er vanaf het eerste moment bij. Hij kent Verhoeven vanaf jonge leeftijd, heeft de kickbokser zich door de jaren heen zien ontwikkelen ("Hij is een man geworden") en stelt dat zijn pupil vooral zo succesvol is doordat hij onverminderd hongerig blijft.

"Hij is mentaal zó sterk. En zelfkritisch. Dat blijft zijn sterke kant. Elke wedstrijd wil hij weer beter zijn", vertelt Krauweel. Hij hoeft de inmiddels 33-jarige Verhoeven eigenlijk nooit te motiveren, ook niet nu het bij HIT IT tegen Hesdy Gerges 'slechts' om prestige gaat.

"Dat hij nu niet voor zijn titel vecht, maakt het voor hem niet minder belangrijk. Hij wil altijd een betere versie van zichzelf worden. Soms gaat het met kleine pasjes, soms met grotere. Maar hij is er altijd mee bezig."

'Zolang hij kickbokst, staat vechten centraal'

De hegemonie van Verstappen is des te knapper doordat hij zich tegenwoordig met meer dan kickboksen alleen bezighoudt. Zijn eigen evenement HIT IT - hij krijgt daar van GLORY de ruimte voor - is daar een voorbeeld van. Ook werkt hij aan een acteercarrière.

Krauweel speelt een belangrijke rol in dat drukke schema. Hij is er altijd bij - ook op de filmset - en zorgt ervoor dat Verhoeven op tijd traint, eet en zijn rust pakt. Want uiteindelijk blijft kickboksen het belangrijkste.

"Zolang hij kickbokser is, staat vechten centraal. We hebben daar een modus in gevonden. Het is aan mij om op het juiste moment even te zeggen: dit kan wel en dit kan niet", zegt Krauweel.

Volgens hem haalt Verhoeven er juist kracht uit dat hij zich op meerdere vlakken profileert. "Het is altijd al zo geweest dat Rico multifunctioneel wil werken. Hij heeft net een film gedaan, nu komt HIT IT. Vervolgens vechten we weer bij GLORY. Wat daarna komt, zien we wel weer. Misschien wel weer een film, whatever."

'Hij heeft het helemaal zelf verdiend'

Dat de kickbokscarrière van Verhoeven niet onder zijn uitpuilende agenda lijdt, ziet ook Schilt. Het vechtsporticoon vindt zijn landgenoot heel constant, in tegenstelling tot veel andere kickboksers.

"Hij heeft nog hetzelfde als in 2012. Heel berekenend en solide, echt een constante vechter. Het is niet zo dat hij de ene dag heel goed is en de andere dag niet", vertelt Schilt, die onlangs werd opgenomen in de Hall of Fame van GLORY wegens zijn verdiensten voor de sport.

"Ik vind het hartstikke knap dat Rico al jaren aan de top staat, maar het verbaast me niet. Het is loon naar werken. Wat je erin steekt, komt eruit. Hij heeft het helemaal zelf verdiend."

Hoelang zien we Verhoeven, die tot eind 2024 vastligt bij GLORY, nog aan de top? Krauweel: "We hebben het weleens over zijn 'tweede carrière', maar ik denk dat Rico moeilijk afscheid kan nemen van het kickboksen. En het kickboksen ook van hem."

